Giriş Tarihi: 2.03.2026 23:39 Son Güncelleme: 2.03.2026 23:50

Uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları! Murat Dalkılıç negatif çıktı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlerin uyuşturucu test sonuçları çıktı. Şarkıcı Murat Dalkılıç’ın vücudunda herhangi bir uyuşturucu maddesine rastlanmadı. Duman grubunun solisti Kaan Tangöze’in esrar maddesi tespit edilirken, Kemal Doğulu da ilaç etken maddesi tespit edildi. Fenomenler Simge Barankoğlu, Heves Güzel ve Buse Görkem Narcı’nın da sonuçları belli oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günler gözaltına alınarak uyuşturucu testi olan isimlerin sonuçları açıklandı.

Pozitif olan isimler, Tolga Sezgin (Kokain), işletmeci Hakan Tunçelli (Kokain), Ramazan Bayar (Kokain), Murat Cevahiroğlu (Kokain), Rıza Kaan Tangöze (THC), Rana Almila Çakmak (Kokain), fenomen Buse Görkem Narcı (THC, Kokain), Haşimcan Yazıcıoğlu (Metamfetamin), Mercan Alioğlu (Kokain), Sevcan Güler (Kokain), Dilara Kırmıt (Kokain), Şeyhmus Tatlıcı (THC, Metamfetamin), Ezgi Helin Yıldız (THC, Kokain), Aykut Tarakçıoğlu (Kokain), Murathan Kurt (Alprazolam), Heves Güzel (Kokain), Hakan Kakız (Morfin, Kodein), Kemal Doğulu (Alprazolam), Murat Öztürk (Trazadon), Barış Talay (Kokain).

NEGATİF OLAN İSİMLER

Fatma Yılmaz, Deniz Savaşoğlu, Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Murat Dalkılıç ve Aygün Aydın.

