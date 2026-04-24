Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanmıştı: Ela Rümeysa Cebeci ev hapsi ile tahliye edildi
Giriş Tarihi: 24.04.2026 20:32 Son Güncelleme: 24.04.2026 20:35

Deniz YUSUFOĞLU
Son dakika haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 17 Aralık 2025 tarihinde tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli Ela Rümeysa Cebeci'nin, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan 17 Aralık 2025'te tutuklanmıştı.

Cebeci, ifadesinin ardından hakkındaki ek deliller doğrultusunda 'uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak suçundan' sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

Öte yandan Cebeci'nin saçından alınan ve Adli Tıp Kurumu tarafından incelenen örnekte uyuşturucu madde tespit edilmişti.

