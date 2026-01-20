Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanmıştı! Rabia Karataş’ın testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ünlülere yönelik "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bu suça aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

UYUŞTURUCU TESTİ ÇIKTI

Sorutşruma kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia Karataş Adli Tıp Kurumu'na kan ve saç örneği vermişti. O testin sonucu çıktı.

SONUÇ POZİTİF

Rabia Karataş'a yapılan uyuşturucu testinin sonucu dosyaya girdi. Rapora göre Karataş'ın test sonucu pozitif çıktı.