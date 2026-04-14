Giriş Tarihi: 14.04.2026 18:10 Son Güncelleme: 14.04.2026 18:22

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan yurt dışındaki şarkıcı Cem Adrian İstanbul’a döndü. Savcılığa ifade veren Adrian, imza atma şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Deniz YUSUFOĞLU
  • ABONE OL

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan yurt dışındaki şarkıcı Cem Adrian İstanbul'a döndü.

Savcılığa ifade veren Adrian, imza atma şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında düzenlenen son dalga operasyonundan aralarında şarkıcı Cem Adrian'ın da bulunduğu 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 19 şüpheli gözaltına alınırken Adrian'ın yurt dışında olduğu öğrenilmişti.

ATK'YA SEVK EDİLDİ

Şarkıcı Cem Adrian bugün İstanbul'a dönüş yaptı ve İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcılığa ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından imza atma şartındaki adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilen Adrian uyuşturucu testi vermek için ATK'ya sevk edildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! Cem Adrian’a adli kontrol
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz