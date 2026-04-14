Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! Cem Adrian’a adli kontrol

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan yurt dışındaki şarkıcı Cem Adrian İstanbul'a döndü.

Savcılığa ifade veren Adrian, imza atma şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında düzenlenen son dalga operasyonundan aralarında şarkıcı Cem Adrian'ın da bulunduğu 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 19 şüpheli gözaltına alınırken Adrian'ın yurt dışında olduğu öğrenilmişti.

ATK'YA SEVK EDİLDİ

Şarkıcı Cem Adrian bugün İstanbul'a dönüş yaptı ve İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcılığa ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından imza atma şartındaki adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilen Adrian uyuşturucu testi vermek için ATK'ya sevk edildi.