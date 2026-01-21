Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Mehmet Üstündağ, Bilal Hancı, İbrahim Barut adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dün sabah erken saatlerinde düğmeye basıldı. Magazin dünyasından iş dünyasına kadar uzanan geniş çaplı soruşturmada, kamuoyunun yakından tanıdığı isimler hakkında gözaltı kararı verildi.

4 İSİM GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyonda, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve Mehmet Üstündağ ile birlikte, Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut ve Huzur Giyim'in sahibi Turgut Gençal'ın oğlu Abdullah Gençal gözaltına alınmıştı. 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

İbrahim Barut

KAN VE SAÇ ÖRNEKLERİ ALINDI

Gözaltına alınan isimler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülmüştü. Şüphelilerin uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na götürülerek kan ve saç örneği alındı.

Abdullah Gençal

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Üstündağ, Bilal Hancı, İbrahim Barut ve Abdullah Gençal İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin burada savcılığa ifade vermeleri bekleniyor.