Giriş Tarihi: 4.11.2025 16:01

Uyuşturucu tacirleri denetimlere takıldılar: Öyle bir yere saklamışlar ki! Tam 11 kilo 500 gram...

Afyonkarahisar'da polis ekipleri düzenledikleri operasyonda, otomobilin arka kapısının döşemesinin içerisine zulalanmış 11 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirdi. 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon şart merkezinde gerçekleştirildi. Kent girişinde trafik ve asayiş uygulaması yapan polis ekipleri bir aracı durdurdu. Araçta bulunan şahısların şüpheli hareketlerinden kuşkulanan ekipler, otomobilde eğitim ve narkotik köpekleri ile arama yaptı.

11 KİLO 500 GRAM ELE GEÇİRİLDİ

Aramada köpeklerin tepki verdiği aracın arka kapısının döşemesini söken ekipler poşetler içerisinde zulalanmış halde uyuşturucu madde ile geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucunun 11 kilo 500 gram olduğu öğrenildi. Olayın olayın ardından araçta bulunan ve polis tarafından gözaltına alınan A.Ö., işlemler sonra sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

