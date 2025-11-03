Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Gürbulak Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda, yaklaşık 2 milyar 612 milyon Türk Lirası değerinde, 721 kilogram sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu. Aynı zamanda Bakanlık, gençlerin ve toplumun korunması için kararlılıkla, sıfır tolerans ilkesiyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Gürbulak Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda, yaklaşık 2 milyar 612 milyon Türk Lirası değerinde, 721 kilogram sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu uyuşturucu zehrinin piyasa değeri 2 milyar 612 milyon lira civarındadır. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz; ülkemizin her köşesinde olduğu gibi, sınır kapılarında da vatandaşlarımızı bağımlılığa, gençlerimizi karanlığa sürüklemeye çalışan zehir tacirlerine karşı mücadelesini aralıksız sürdürmekte, kaçakçılara geçit vermemektedir."