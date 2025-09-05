Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe vuruldu
Giriş Tarihi: 6.9.2025

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Bursa'da düzenlenen narkotik operasyonunda, 300 bin adet uyuşturucu hap ile 48 kg ham madde ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Orhangazi ilçesinde narkotik operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 300 bin adet uyuşturucu hap ile 48 kg ham madde ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gençlerimizin geleceğini ve hayallerini zehir tacirlerine teslim etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe vuruldu
