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Giriş Tarihi: 25.3.2022 14:16 Son Güncelleme: 25.3.2022 14:27

Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 tutuklama

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 tutuklama

Uşak’ta 6 ayrı işyeri ve ikamete operasyon düzenleyen narkotik polisleri 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Hakimlik karşısına çıkartılan 2’si Afgan uyruklu 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 6 ayrı ikamet ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslere düzenlenen operasyonda 2'si Afgan uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. İkametler ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 13 gram metamfetamin, 7 gram esrar ve çok sayıda sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Hakimlik karşısına çıkan 2'si Afgan uyruklu 6 şüpheliden 3'ü tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 tutuklama
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