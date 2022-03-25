Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 tutuklama

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 6 ayrı ikamet ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslere düzenlenen operasyonda 2'si Afgan uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. İkametler ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 13 gram metamfetamin, 7 gram esrar ve çok sayıda sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Hakimlik karşısına çıkan 2'si Afgan uyruklu 6 şüpheliden 3'ü tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.