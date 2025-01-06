Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 3 tutuklama
Giriş Tarihi: 6.1.2025 22:25

Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 3 tutuklama

Kocaeli'nde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

İHA
Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 3 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmit ve Darıca ilçelerinde yapılan çalışmalarda 931 gram sentetik kannabinoid, 67 gram kokain, 62 gram esrar, 1 gram metamfetamin, tabanca, 9 fişek, hassas terazi ve 3 bin 845 TL ele geçirildi.

ADLİYE SEVK EDİLDİLER

Olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen A.U., K.A. ve M.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahıs Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi çerçevesinde işlem yapılarak serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 3 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA