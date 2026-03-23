Uyuşturucu ve yasa dışı bahis çetelerine Şubat darbesi
Giriş Tarihi: 23.03.2026 15:03

2026 yılı Şubat ayında Türkiye genelinde uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi. 81 ilde 171 Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli kolluk birimleri tarafından yürütülen 787 operasyonda 6 bin 121 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bu kişilerden bin 877’si tutuklanırken, 624 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı. En fazla işlem yapılan il ise İstanbul oldu. Operasyona ilişkin açıklama yapan Bakan Gürlek, “Aile ve toplum yapımızı, milletimizin huzurunu ve ülkemizin ekonomik düzenini hedef alan suçlarla mücadelemizi, ilgili tüm kurumlarımızla eş güdüm içerisinde ve kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye genelinde Şubat 2026 boyunca, adli kolluk birimleri tarafından uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik kapsamlı bir operasyon dalgası yürütüldü. 81 ilde, 171 Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen 787 operasyonda toplam 6 bin 121 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

BİN 877'Sİ TUTUKLANDI

Operasyonlar sonucunda şüphelilerden bin 877'si tutuklanırken, 624 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. En fazla işlem yapılan il ise İstanbul oldu.

BAKAN GÜRLEK: SUÇLARLA MÜCADELEMİZİ, İLGİLİ TÜM KURUMLARIMIZLA EŞ GÜDÜM İÇERİSİNDE VE KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ

Bu operasyonlarda görev alan tüm yargı teşkilatı mensupları ve adli kolluk birimlerine yürekten teşekkür eden Adalet Bakanı Akın Gürlek
"Aile ve toplum yapımızı, milletimizin huzurunu ve ülkemizin ekonomik düzenini hedef alan suçlarla mücadelemizi, ilgili tüm kurumlarımızla eş güdüm içerisinde ve kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

