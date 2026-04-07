Uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumara dev darbe: 2026 Mart ayı içinde 81 ilde 729 operasyon

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılı Mart ayı içerisinde, 81 ilde 171 Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik toplam 729 operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyon kapsamında 9 bin 185 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 2 bin 996 şüpheli tutuklandı. 820 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

UYUŞTURUCUYA BÜYÜK DARBE

Operasyonların büyük bölümünü uyuşturucu suçlarına yönelik çalışmalar oluşturdu. Bu kapsamda düzenlenen 669 operasyonda 7 bin 568 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 2 bin 541 kişi tutuklandı.

BAHİS VE KUMAR AĞLARI ÇÖKERTİLDİ

Yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik gerçekleştirilen 56 operasyonda ise Bin 608 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 455'i tutuklandı. En fazla işlem yapılan il ise İstanbul oldu.

BAKAN GÜRLEK: "BU SUÇLARA KARŞI MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarının gençleri bağımlılık ve suça sürükleyen, toplumun huzurunu ve geleceğini tehdit eden çok yönlü bir tehlike olduğunu ifade eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Bu suçlar, aile yapımızı zayıflatmakta, toplumsal dokuya zarar vermekte; bireyleri ve aileleri telafisi güç mağduriyetlerle karşı karşıya bırakmaktadır. Bu başarılı operasyonlarda görev alan tüm yargı teşkilatı mensuplarımıza ve adli kolluk birimlerimize teşekkür ediyorum. Toplumumuzu, aile yapımızı ve gençlerimizin geleceğini hedef alan bu suçlara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.