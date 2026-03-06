‘Uyuşturucudan kurtul’ diyen dayısını bıçakladı

Olay, önceki gün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Uluırmak Mahallesindeki bir işyerinde meydana geldi. Daha önce farklı suçlardan cezaevine girip çıkan ve uyuşturucu madde kullandığı ileri sürülen Enes Kırdı, ailesinin tüm çabalarına rağmen uyuşturucu kullanmayı bırakmadı. Son olarak Seydişehir Cezaevinden izinli çıkarak, dayısının işyerinde aile üyeleri ile bir araya geldi. Uyuşturucudan kurtulması gerektiğini ve çalışarak hayatını devam ettirmesi gerektiğini söyleyen dayı Recep Gültekin ile tartışan Kırdı, yanındaki bıçakla dayısına saldırdı. Gültekin'i göğüs bölgesinden defalarca bıçaklayan Kırdı, aile üyeleri tarafından etkisiz hale getirildi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Gültekin'in organ kaybı yaşadığı ve yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

PSİKİYATR FERİT DOSYASINDA DA ŞÜPHELİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Uyuşturucu bağımlılarına para karşılığında reçete yazdığı tespit edilen ve tutuklu yargılanması devam eden psikiyatri doktoru Ferit Karaduman dosyasında Enes Kırdı'nın şüpheli olarak yargılandığı ortaya çıktı. Dosya kapsamında Kırdı ile ilgili ifade veren A.Y.'nin, "Enes mahalleden arkadaşım, olay tarihinde 17 yaşındaydı ve banka hesabı yoktu. Bu yüzden mobil bankacılık şifrelerimi biliyordu, benim adıma olan hesapları kullanıyordu. Bu şahsa neden bu kadar sık para gönderdiğini bilmiyorum. Enes, benim hesabıma yönlendirdiği kişilerden gelen paraları 'doktor' dediği bu sahsın hesabına gönderiyordu. Bu bankalarda kendime ait herhangi bir para yoktu. Enes bana kendisinin karnında kursun olduğunu ve doktorun kendisine reçete yazdığını söylemişti. Hatta Enes bana benim hesabımdan bu doktora 4 kez para göndererek reçete yazdırdığını söylemişti" dedi.