Uyuşturucuları böyle imal ederken yakaladılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul'un Avcılar İlçesi'nde bir uyuşturucu hap imalathanesine baskın yaptı. 6 kişi "Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan detaylı aramalarda 250 kilogram katkı maddesi, üç milyon 350 bin "Pregabalin" etken maddeli sentetik ecza hap, doluma hazır halde 700 bin boş kapsül, uyuşturucu hap üretiminde kullanılan yedi makine, uyuşturucu hap ambalajlamak için kullanılan üç şerit ele geçirildi. Operasyon, makineler uyuşturucu hap imal ederken düzenlendi. O anlar ve operasyon anları polis kamerasına yansıdı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyon sonrası imalathanede incelemelerde bulundu ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Abdurrahman Soğuksu ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mevlüt Karaaytu'dan operasyonla ilgili detaylı bilgiler aldı. Gözaltına alınan zehir tacirleri sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.