Uyuşturucuları imha etmek için baskın esnasında villayı ateşe verdiler

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; seri uyuşturucu operasyonlarında 215 uyuşturucu madde satıcısını yakaladı. İstanbul, Diyarbakır, Kocaeli, Ağrı, Kırıkkale, Samsun, Siirt ve Tekirdağ'da baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 214 kilo 250 gram sıvı Metamfetamin maddesi, 99 kilo 580 gram kristal Metamfetamin maddesi, 105 kilo 153 gram Esrar maddesi, 24 kilo 249 gram uyuşturucu madde, dört milyon 117 bin 925 adet sentetik uyuşturucu hap, 96 bin 900 adet Captagon uyuşturucu hap, 627 kilo 876 gram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi.

214 kilo 250 gram sıvı Metamfetamin maddesi, Beylikdüzü İlçesi Gürpınar Mahallesi'nde operasyon esnasında bir uyuşturucu satıcısının tüpleri kırarak yakmaya başladığı ve uyuşturucu maddeleri kısmen yaktığı villadan ele geçirildi. Baskın anında tüpleri kırarak villayı yakan İran uyruklu altı uyuşturucu satıcısı villada yakalandı. Bir miktar uyuşturucu yandı ama yangın söndürüldü. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 215 kişiden 186'sı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. 29 kişi ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer suç unsurları, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün taşındığı Halkalı Yerleşkesi'nde medyaya sergilendi. Beylikdüzü İlçesi Gürpınar Mahallesi'nde operasyon esnasında bir uyuşturucu satıcısının tüpleri kırarak yakmaya başladığı ve uyuşturucu maddeleri kısmen yaktığı villadan ele geçirilen 214 kilo 250 gram sıvı Metamfetamin maddesi de sergilendi. Sergiye Narkotik yeleğiyle katılan ve uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı veren İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, seri operasyonlarda ele geçirilen suç unsurlarını inceledi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Abdurrahman Soğuksu ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mevlüt Karaaytu'dan operasyonlarla ilgili detaylı bilgiler aldı. İstanbul Emniyeti Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Muhsin Dumlupınar da İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yanında hazır bulundu. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız "Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirlemeye çalışan zehir tacirleriyle mücadelemiz ve seri operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.