Uyuşturucuları not kağıdına emdirdiler

İzmir Karabağlar'daki operasyonlarda rekor miktarda uyuşturucu yakalandı. Polisin bir adrese ve bir araca düzenlediği ilk baskında 881 bin 800 adet sentetik ecza ele geçirdi. Gözaltına alınan T.S. ve U.A. tutuklandı. Diğer operasyonda 22 kilo 161 gram esrar-skank ve tabanca ele geçirilirken, yakalanan E.Ö. de tutuklandı. Öte yandan şehirlerarası otobüsle geldikleri terminalde yakalanan 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise not kâğıtlarına emdirilmiş, 126 sayfa halinde 50 bin içimlik sentetik bonzai bulundu. Şüpheliler A.P. ve E.Ç. de tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA