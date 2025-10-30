Uyuşturucuları yatak bazasında buldular

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu madde satışı yapan bir kişinin ikamet adresine operasyon düzenledi. Paletlenmiş uyuşturucu maddelerin saklandığı "Zula" olarak kullanılan söz konusu adreste yatak bazasının içerisinden iki kilo 100 gram Marihuana maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen ve adreste bulunan bir cep telefonuna el konuldu. K.U. (26) isimli uyuşturucu madde satıcısı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.