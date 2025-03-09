Uyuşturucuyla yakalanan doktorun görevine son verildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Buca ilçesinde 23 Nolu Akıncılar Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Oğuzcan Hatipoğlu'nun uyuşturucu bağımlısı olduğu ortaya çıkmıştı.





Polis ekipleri tarafından 9 Ağustos 2024'te doktorun Narlıdere'deki lüks rezidansta bulunan dairesine yapılan baskında şeffaf kilitli poşet içerisinde 4.1 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan 2 adet bong aparatı bulunmuştu.





Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan ve 2022'de de uyuşturucu kullanmaktan sabıka kaydı bulunan Dr. Oğuzcan Hatipoğlu'nun 6 ay görevden uzaklaştırıldıktan sonra yeniden iş başı yapması büyük tepki çekmişti. SABAH'ın "Aile hekimi uyuşturucu bağımlısı çıktı" başlığıyla duyurduğu olayın ardından yeni gelişme yaşandı.





GÖREVDEN ALINDI



İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Akıncılar Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Oğuzcan Hatipoğlu'nun 10 Mart Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere sözleşmesini sonlandırdı. Hatipoğlu'nun memurluktan bile atılabileceği belirtildi.



KARAR VERİRKEN MADDE KULLANIMI SONUCU ETKİLEYEBİLİR



İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda, "Oğuzcan Hatipoğlu hakkında müdürlüğümüz tarafından disiplin soruşturması başlatıldı. Soruşturma tamamlanıncaya kadar Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nun 10. maddesi 7. fıkrası gereği sözleşmesi 3 ay askıya alındı. Daha sonra 3 ay daha uzatıldı.





Disiplin ve adli süreç devam ederken Oğuzcan Hatipoğlu'nun görevde kalmasının hasta ilişkileri ve kurum işleyişini olumsuz etkileme, karar verirken madde kullanımının sonucu etkilemesi, toplumsal yapının korunmasına tehdit oluşturması gibi riskler nedeniyle sözleşme feshi talebi üzerine yasal süreyi beklemeyerek 10 Mart 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere sözleşmesinin fes edilmesine karar verildi" denildi.