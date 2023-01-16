Uyuya kalan sürücüyü öldü zannettiler

Gelen görevliler elinde telefonu açık halde uyuyakaldığı belirlenen sürücüyü uyandırabilmek için kaportaya elleri ile vurdu, otomobili salladı. Yaklaşık 10 dakikalık çaba ardından sürücü Alkın T. gözlerini açarak şaşkınlıkla ne olup bittiğini anlamaya çalıştı. Görevlilere araç kapısını güçlükle açan ve hazır bekletilen ambulansa alınan sürücü, alkol veya benzeri bir şey almadığını, birden içinin geçtiğini, aracı park edip uykuya daldığını söyledi. Kontrollerinde sağlığında anormal durum görülmeyen sürücünün GBT sorgusunda da olumsuzluk tespit edilmedi. Sürücünün kendine gelmesinin ardından yoluna devam etmesine izin verildi.