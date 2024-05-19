‘Uyuya kaldık uyandığımda hareketsizdi’

İstanbul'da dedesinin yanında refakatçi olarak kaldığı sırada koluna enjekta edilen ilaç nedeniyle ölen hemşire Selen Bilgin'in (24) son görüntüleri ortaya çıktı. Beylikdüzü'de geçen hafta özel bir hastanede yaşanan olayda, bir hastanede hemşire olan ve dedesinin yoğun bakımda kaldığı başka bir hastaneye refakatçi olarak giden hemşire Selen Bilgin, hastanenin bir odasında ölü bulunmuştu. Genç hemşirenin koluna ameliyat öncesi hasta uyutmak için verilen güçlü bir ilacın enjekte edildiği ortaya çıkmış, bunun üzerine bilgisine başvurulan yoğun bakım doktoru Fatih A. gözaltına alınmıştı. Fatih A., Selen ile birkaç yıldır arkadaş olduklarını belirterek, olay gecesi Selen'in baş ağrısı olduğunu ve bunun için ilaç almak istediğini söyledi. Doktor Fatih A., ağrı kesici içeren serumu odaya götürdüğünü ve koluna enjekte ettiğini söyledi. Selen'in kendisine 2-3 gündür uykusuz olduğunu söylediğini öne süren doktor Fatih A., uyuyakaldıklarını, uyandığında Selen'i hareketsiz gördüğünü iddia etti. Selen Bilgin'in hastanedeki son görüntüleri ortaya çıktı. Selen Bilgin'in hastanede bir odaya girdiği görülürken, yaklaşık 20 dakika sonra ise peşinden Fatih A.'nın odaya girdiği ve bir süre sonra ise Fatih A.'nın odadan ayrıldığı görüldü.