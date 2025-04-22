Uyuyor dediği annesi ölü bulundu

Balıkesir'de haftalardır haber alınamayan Ayten M. (75) eve giden polisler tarafından ölü halde buldu.Karesi ilçesi Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden Ayten M.'yi haftalardır görmeyen komşularının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaşlı kadının evine gitti. Kapıyı açan Ş.M. annesinin sorulması üzerine, içeride uyuduğunu söyledi. Eve giren polis ekipleri, Ayten M.'yi hareketsiz vaziyette buldu. Sağlık görevlileri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Tutarsız ifadeler verdiği iddia edilen Ş.M. gözaltına alındı.Vücudunda herhangi bir darp ya da kesici alet izine rastlanmayan Ayten M.'nin cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.