Uzak Şehir 30. Bölüm izle: Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle

Giriş Tarihi: 22.9.2025 19:25

Kanal D ekranlarında yeni sezonuyla takip edilen Uzak Şehir dizisi her hafta pazartesi günleri ekranlara gelmeye devam ediyor. Alya ve Cihan’ın aşkı Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrolleri ile izleniyor. Uzak Şehir 30. Bölüm izle Kanal D ekranlarında takip ediliyor. İşte, 22 Eylül 2025 Uzak Şehir son bölüm izle linki:

Uzak Şehir yeni bölümde Mine'nin Alya'dan intikam almak için onu öldürmeye çalışması kendini ve bebeğini tehlikeye atmasına neden olur. Yeni gelişmeleriyle takip edilen yapımda tansiyon yükseliyor. İşte, Kanal D ile Uzak Şehir 30. Bölüm izle:

UZAK ŞEHİR 30. BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarında takip edilen Uzak Şehir son bölüm için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Mine'nin Alya'dan intikam almak için onu öldürmeye çalışması kendini ve bebeğini tehlikeye atmasına neden olur. Alya onu hayata tutundurmaya çalışırken omuzlarında ciddi bir kararın yükünü taşımak zorunda kalır.

Cihan bu kararda ona güvenirken Sadakat aynı şekilde karşılık vermez. Alya'nın yapmak zorunda olduğu seçim Mine'nin gözünü döndürürken bu savaşın en tehlikeli kişisi yine Ecmel olur. Mine'nin elindeki kozun peşine düşen Ecmel bu konuda Nare'yi sıkıştırır.

Nare'nin Şahin'e bile hiçbir şey anlatamaması onu derin bir suçluluk duygusuna hapseder. Tüm bunlardan habersiz olan Şahin, Nare'ye güvenerek söylediği bilgiyle bilmeden kimin kaderini değiştirecektir? Cihan tüm cephelerde mücadele verirken hayat onu hiç tahmin etmediği bir gerçekle yüzleştirir. Cihan'ın öğrendiği hakikat; kimin yeni sınavı, kimin korkulu rüyası olacaktır?

