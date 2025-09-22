Uzak Şehir 30. Bölüm izle: Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle

Uzak Şehir yeni bölümde Mine'nin Alya'dan intikam almak için onu öldürmeye çalışması kendini ve bebeğini tehlikeye atmasına neden olur. Yeni gelişmeleriyle takip edilen yapımda tansiyon yükseliyor. İşte, Kanal D ile Uzak Şehir 30. Bölüm izle:
Cihan bu kararda ona güvenirken Sadakat aynı şekilde karşılık vermez. Alya'nın yapmak zorunda olduğu seçim Mine'nin gözünü döndürürken bu savaşın en tehlikeli kişisi yine Ecmel olur. Mine'nin elindeki kozun peşine düşen Ecmel bu konuda Nare'yi sıkıştırır.
Nare'nin Şahin'e bile hiçbir şey anlatamaması onu derin bir suçluluk duygusuna hapseder. Tüm bunlardan habersiz olan Şahin, Nare'ye güvenerek söylediği bilgiyle bilmeden kimin kaderini değiştirecektir? Cihan tüm cephelerde mücadele verirken hayat onu hiç tahmin etmediği bir gerçekle yüzleştirir. Cihan'ın öğrendiği hakikat; kimin yeni sınavı, kimin korkulu rüyası olacaktır?