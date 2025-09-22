Uzak Şehir 30. Bölüm izle: Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle

Nare'nin Şahin'e bile hiçbir şey anlatamaması onu derin bir suçluluk duygusuna hapseder. Tüm bunlardan habersiz olan Şahin, Nare'ye güvenerek söylediği bilgiyle bilmeden kimin kaderini değiştirecektir? Cihan tüm cephelerde mücadele verirken hayat onu hiç tahmin etmediği bir gerçekle yüzleştirir. Cihan'ın öğrendiği hakikat; kimin yeni sınavı, kimin korkulu rüyası olacaktır?