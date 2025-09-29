Haberler Yaşam Haberleri UZAK ŞEHİR 31. BÖLÜM İZLE! Alya Boran'ın yaşadığını öğreniyor! Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle
Giriş Tarihi: 29.9.2025 17:40

UZAK ŞEHİR 31. BÖLÜM İZLE! Alya Boran'ın yaşadığını öğreniyor! Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisi 31. bölümüyle seyirciyle buluşuyor. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolünü paylaştığı dizinin 29 Eylül 2025 tarihli yeni bölümünde Cihan, kardeşi Boran’ı gizlice Mardin’e getirme kararı alıyor. Bu karar, Alya ile Cihan arasında görünmez bir duvar oluşmasına yol açıyor. Son bölümü izlemek isteyen diziseverler ekran başına geçiyor. İşte, Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle linki.

UZAK ŞEHİR 31. BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir, 31. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. 29 Eylül 2025 tarihli yeni bölümde, Cihan'daki değişimin peşini bırakmayan Alya, sonunda tüm sorularının yanıtlarını bulacak. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolünde yer aldığı dizi, pazartesi günleri hikayesine kaldığı yerden devam ediyor. Bu haftaki bölümde yaşanacak sürpriz gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitleyecek. İşte Uzak Şehir son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar.

UZAK ŞEHİR 31. BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir, 31. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. 29 Eylül 2025 tarihli son bölümü izlemek iin aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir/bolumler

UZAK ŞEHİR'İN BU HAFTAKİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Cihan'ın Boran'ın yaşadığını öğrenmesi onun hayatında büyük kırılma yaşatır. Boran'ın yaşıyor olması beraberinde getirdiği sırlar Cihan'ı büyük bir çıkmaza sürükler. Kardeşini İstanbul'da bırakmayı istemeyen Cihan onu gizlice Mardin'e getirme kararını aldırtır.

Cihan'ın verdiği bu karar tehlikeleri de beraberinde getirir. Kimseye söylemeden attığı bu adım düşündüğünden daha karmaşık hal alır. İçinde büyüttüğü suçluluk duygusu Alya ile aralarında görünmez bir duvar oluşmasına neden olur. Alya bu durumu sorgulamaya başladıkça altta yatan nedeni anlamakta zorlanır.

Hissettiklerini Cihan'la paylaştıklarında duyduğu cevap onun için yeterli olmayacaktır. Cihan'daki değişimin peşini bırakmayan Alya sonunda tüm sorularının cevaplarını bulurken bu onu mutlu mu edecektir yoksa kendini büyük bir hayalin içinde mi hissedecektir?

