UZAK ŞEHİR 31. BÖLÜM İZLE! Alya Boran’ın yaşadığını öğreniyor! Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir, 31. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. 29 Eylül 2025 tarihli yeni bölümde, Cihan'daki değişimin peşini bırakmayan Alya, sonunda tüm sorularının yanıtlarını bulacak. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolünde yer aldığı dizi, pazartesi günleri hikayesine kaldığı yerden devam ediyor. Bu haftaki bölümde yaşanacak sürpriz gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitleyecek. İşte Uzak Şehir son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar.
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir, 31. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. 29 Eylül 2025 tarihli son bölümü izlemek iin aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir/bolumler
Cihan'ın Boran'ın yaşadığını öğrenmesi onun hayatında büyük kırılma yaşatır. Boran'ın yaşıyor olması beraberinde getirdiği sırlar Cihan'ı büyük bir çıkmaza sürükler. Kardeşini İstanbul'da bırakmayı istemeyen Cihan onu gizlice Mardin'e getirme kararını aldırtır.
Cihan'ın verdiği bu karar tehlikeleri de beraberinde getirir. Kimseye söylemeden attığı bu adım düşündüğünden daha karmaşık hal alır. İçinde büyüttüğü suçluluk duygusu Alya ile aralarında görünmez bir duvar oluşmasına neden olur. Alya bu durumu sorgulamaya başladıkça altta yatan nedeni anlamakta zorlanır.
Hissettiklerini Cihan'la paylaştıklarında duyduğu cevap onun için yeterli olmayacaktır. Cihan'daki değişimin peşini bırakmayan Alya sonunda tüm sorularının cevaplarını bulurken bu onu mutlu mu edecektir yoksa kendini büyük bir hayalin içinde mi hissedecektir?