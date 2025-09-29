UZAK ŞEHİR 31. BÖLÜM İZLE! Alya Boran’ın yaşadığını öğreniyor! Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle

Cihan'ın verdiği bu karar tehlikeleri de beraberinde getirir. Kimseye söylemeden attığı bu adım düşündüğünden daha karmaşık hal alır. İçinde büyüttüğü suçluluk duygusu Alya ile aralarında görünmez bir duvar oluşmasına neden olur. Alya bu durumu sorgulamaya başladıkça altta yatan nedeni anlamakta zorlanır.