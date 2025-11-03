UZAK ŞEHİR 37. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayında!

Sadakat, Cihan ve Alya'yı artık ayıramayacağını anladığında, Boran'a geçmişini hatırlatmak için elindeki en güçlü kozu devreye sokar. Ancak bu uğurda her şeyi göze alabilecek midir, yoksa derinlerde sakladığı merhamet yeniden filizlenip onu durduracak mıdır?