UZAK ŞEHİR 37. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayında!

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'de heyecan dorukta. 37. bölümü merak eden izleyicler için yeni fragman yayınlandı. Son bölümde Boran'ın uyanışı, Alya ve Cihan'ın ilişkisini sarsacak gelişmelerin fitilini ateşlemişti. Peki, Uzak Şehir 37. bölümde neler yaşanacak? İşte Uzak Şehir 37. bölüm fragmanı izle linki...
Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Uzak Şehir dizisinin fragmanlarına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Boran'ın gözünü açması Cihan'la Alya'yı yeni bir sınavın eşiğine getirir. Cihan, Alya'ya duyduğu aşkın tam ortasında Boran'ın varlığıyla kendini sönmeyen bir yangının ortasında bulur. Alya ise kalbindeki duyguları saklamadan dile getirirken, Cihan'ı kaçtığı gerçekle yüzleşmeye zorlar.
Sadakat, Cihan ve Alya'yı artık ayıramayacağını anladığında, Boran'a geçmişini hatırlatmak için elindeki en güçlü kozu devreye sokar. Ancak bu uğurda her şeyi göze alabilecek midir, yoksa derinlerde sakladığı merhamet yeniden filizlenip onu durduracak mıdır?
Öte yandan Ecmel ve Demir, Cihan'ı ortadan kaldırmak için gizli planlarını sessizce hayata geçirir. Babasının kurduğu tuzaktan habersiz olan Şahin'in yaptığı ihbar, geri dönüşü olmayan bir savaşı başlatır.
Cihan ve ailesi üzerlerine kurulan bu büyük kumpastan kurtulmaya çalışırken, olaylar kontrol edilemez bir hal alır. Albora konağı savunmasız kalırken, ölümle burun buruna gelen Alya'ya yardım eli kimden uzanacaktır?