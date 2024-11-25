UZAK ŞEHİR 4. BÖLÜM FRAGMANI | Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

UZAK ŞEHİR 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alya'nın, Sadakat Hanım'ın teklifini reddetmesi üzerine konakta oğlu Cihan Deniz'le beraber kalması artık mümkün değildir. Sadakat Hanım, Alya'nın valizini hazırlayıp onu Kanada'ya göndermeye çalışsa da Alya gitmeyecek ve oğlunu Albora'ların elinden almak için her türlü yolu deneyecektir. Bunun üzerine bir avukatla görüşür. Avukat, Alya'nın Cihan'ı vurduğunu öğrenince müvekkilini uyarır. Eğer Albora Ailesi şikayetçi olursa Alya'yı kurtarmak çok da kolay olmayacaktır.

Cihan Albora, İzzet'e yaptıklarının hesabını sorarken, İzzet'in Boran'dan kalan emaneti kendisine vermesi işlerin rengini değiştirir. Boran'ın bir vasiyeti vardır. Cihan, Boran'ın vasiyeti karşısında bir karar vermek zorundadır.