Haberler Yaşam Haberleri UZAK ŞEHİR 4. BÖLÜM FRAGMANI | Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 25.11.2024 22:51

UZAK ŞEHİR 4. BÖLÜM FRAGMANI | Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Uzak Şehir ekrana gelen son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı ile merak edildi. İzleyenlerin Pazartesi akşamları takip ettiği dizide bu hafta Sadakat Hanım, Alya'nın valizini hazırlayıp onu Kanada'ya göndermeye çalışsa da Alya gitmeyerek, oğlunu Albora'ların elinden almak için her türlü yolu denedi. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

UZAK ŞEHİR 4. BÖLÜM FRAGMANI | Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Uzak Şehir 4. bölüm fragman ile merak edildi. Oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya ve daha birçok başarılı oyuncunun yer aldığı yapım için gelecek bölüm fragman araştırmaları yapılıyor. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...

UZAK ŞEHİR 4. BÖLÜM FRAGMANI

Uzak Şehir yeni bölüm fragmanını aşağıdaki link aracılığıyla takip edebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir/fragmanlar

UZAK ŞEHİR 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alya'nın, Sadakat Hanım'ın teklifini reddetmesi üzerine konakta oğlu Cihan Deniz'le beraber kalması artık mümkün değildir. Sadakat Hanım, Alya'nın valizini hazırlayıp onu Kanada'ya göndermeye çalışsa da Alya gitmeyecek ve oğlunu Albora'ların elinden almak için her türlü yolu deneyecektir. Bunun üzerine bir avukatla görüşür. Avukat, Alya'nın Cihan'ı vurduğunu öğrenince müvekkilini uyarır. Eğer Albora Ailesi şikayetçi olursa Alya'yı kurtarmak çok da kolay olmayacaktır.

Cihan Albora, İzzet'e yaptıklarının hesabını sorarken, İzzet'in Boran'dan kalan emaneti kendisine vermesi işlerin rengini değiştirir. Boran'ın bir vasiyeti vardır. Cihan, Boran'ın vasiyeti karşısında bir karar vermek zorundadır.

ARKADAŞINA GÖNDER
UZAK ŞEHİR 4. BÖLÜM FRAGMANI | Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA