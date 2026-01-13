Uzak Şehir 45. Bölüm izle yayında! Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm full izle

Uzak Şehir'in yeni bölümü bu akşam izleyiciyle buluşuyor. 45. bölümde Boran için artık hiçbir sınırın önemi kalmaz. İçinde biriken öfke intikam ateşiyle harlanırken Alya'yı kaybetmemek adına verdiği savaşta daha acımasız olmaya karar verir. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrollerini paylaştığı yapımda heyecan artıyor. İşte Uzak Şehir 45. bölüm izle detayları.
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir 45. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. 12 Ocak 2026 tarihli son bölüm yayınlanınca aşağıdaki bağlantıyı kullanarak izleyebilirsiniz.
https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir/bolumler
Alya ile Cihan'ın yolları resmiyette ayrılırken aralarındaki bağ kopmadığı gibi aksine daha tutkulu bir hâl alır. Bu durumu kabullenemeyen Boran için ise artık hiçbir sınırın önemi kalmaz. İçinde biriken öfke intikam ateşiyle harlanırken Alya'yı kaybetmemek adına verdiği savaşta daha acımasız olmaya karar verir.