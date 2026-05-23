UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI: Uzak Şehir 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yapımlarından Uzak Şehir için gözler 63. bölüm fragmanına çevrildi. Dizinin son bölümünde yaşanan gelişmeler sonrası karakterlerin nasıl bir yol izleyeceği büyük merak konusu oldu. "Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusu diziseverler tarafından yoğun şekilde araştırılırken, yeni bölümde yaşanacak olaylara dair ipuçları dikkat çekiyor. Fragman araştırmaları kısa sürede gündem oldu.
Feyyaz'ın konağa uzanan kanlı hamlesinin ardından Cihan artık bu hesabı kapatmaya karar verir. Bu kez öfkesiyle değil aklıyla hareket eden Cihan, kurduğu planla Feyyaz'ı en güvende hissettiği yerde köşeye sıkıştırır.
Öte yandan Sadakat'in dikkati bu kez konağın içinde sessizce yürüttüğü gerçeğe çevrilir. Meryem'in sakladığı sırrın peşine düşen Sadakat, beklemediği bir gerçekle yüzleşir. Köşeye sıkışan Meryem, yıllardır taşıdığı yükü anlatmak zorunda kalırken; Sadakat bu kez her şeyi değiştirecek sessiz ama tehlikeli bir adım atar. O adım, yalnızca bir sırrı değil, geleceği de geri dönülmez şekilde değiştirecek bir kapıyı aralar.
Kaya ise bebeğine kavuşma arzusu uğruna, Zerrin'e karşı içinde büyüttüğü öfkeyi artık kontrol edemez hale gelir. Yaralarıyla hareket etmeye başlaması, Zerrin'le arasındaki savaşı daha da sertleştirirken; bu çatışmanın tam ortasında kalan Demir için de yolun sonu görünmeye başlar.
Albora cephesinde savaş büyürken bu kez karşılarına Bulgarlar çıkar. Açılan yeni cepheler, Cihan'ı Alya'dan bir kez daha uzaklaştırmaya çalışırken; Boran da kendini dönüşü olmayan bir tehdidin içinde bulur. Cihan'ın yaptığı hamle yalnızca düşmanlarının değil, Boran'ın kaderini de değiştirecek kadar büyüktür. Ancak bunun karşılığında Boran'dan, yıllardır kopamadığı en büyük bağı çözmesini ister.
Verilen bütün savaşların ardından Alya ile Cihan, ilk kez Boran'ın gölgesinden gerçekten uzaklaşabilecekleri bir eşiğe gelirler. Ve Cihan, yaşanan onca acının, savaşın ardından Alya'ya; kalbinin artık yalnızca ona ait olduğunu hissettiren bir adım atar.
