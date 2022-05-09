Uzaklaştırma kararı bittiği gün öldürdü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde önceki gün nikâhsız birlikte yaşadığı Hülya Elkoca'yı (42) tabanca ile vurarak öldüren Mehmet Arslan'ın (59) cinayeti, hakkında verilen uzaklaştırma kararının bittiği gün işlediği ortaya çıktı. Üç ay uzaklaştırma alan Arslan, kararın sona erdiği 6 Mayıs'ta Hülya Elkoca'yı evinde down sendromlu çocuğunun gözü önünde tabancayla vurarak öldürmüştü. Polis gelene kadar Hülya Elkoca'nın başında bekleyen Mehmet Arslan gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Arslan tutuklanarak cezaevine konuldu. Öldürülen Hülya Elkoca'nın 4 çocuğuna, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce psikolojik destek verildiği belirtildi.