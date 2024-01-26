Uzaydan anlamlı mesaj: Vatanımız için daha yapacak çok işimiz var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 7 gündür uzayda olan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nden (GUHEM) canlı bağlantıyla konuştu. Teknofest gençlerinin ve davetlilerin katıldığı canlı etkinlikte Bakan Kacır, Gezeravcı'ya "Yaptığınız bilimsel çalışmalar Türkiye olarak varlığımızı güçlendirecek" diye seslendi. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Türkiye'ye seslenen Gezeravcı da bir gününün nasıl geçtiğini anlattı: Biz 4 kişilik bir ekibiz. Birbirimizle sürekli iletişim halindeyiz ve koordinasyon içinde hareket ediyoruz. Günde 16 kez güneşin doğuşunu yaşasak da suni bir şekilde günlük faaliyetlerimizi 24 saatlik bir gün tanımına göre ayarlamaya çalışıyoruz. Günün sonundaki dinlenme zamanıma kadar faaliyetler aralıksız devam ediyor. Gün sonunda uyumak için kendime ait uyku tulumumu sabitliyorum.Ben Mersin'in Silifke ilçesinde bir köyde dünyaya geldim. Kazandığım bilgi birikimler için devlete borçluyum. Devletimiz sayesinde insanlığın hayallerinin zirvesinde UUİ'de milletime hizmet edebilmenin gururunu yaşıyorum. Bilimde ve teknolojide yeni bir çağın kapılarını aralıyoruz. Daha yapacak çok işimiz var.Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Axiom Mission ekibinden Komutan Michael Lopez-Alegria ile yemek yerken çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Gezeravcı paylaşımında, "Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Komutan Michael ile yemek keyfi!" ifadelerini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır paylaşımı alıntılayarak, "Afiyet olsun" dedi.Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Türk Uzay Bilim Misyonu kapsamında icra edeceği 13 deney arasında yer alan "Oksijen Saturasyonu"nu yaptı. Nişantaşı Üniversitesi'nden Oğuzhan Aydemir'in proje yöneticisi olduğu deney yapay zekâ desteğiyle verilen havanın oksijen seviyesi hesaplanarak düşük yerçekiminin sebep olduğu farklılıklar ve rahatsızlıkların tanımlanması hedefleniyor.Uzaya giden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde olduğu Uluslararası Uzay İstasyonu, Ay ile görüntülendi. Saatte 28.000 km hızla Dünya etrafında dönen istasyon, 24 Ocak tarihinde dolunay ile kesişme noktası olan Konya'nın Cihanbeyli ilçesinden bir teleskopla fotoğraflandı.