Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? Geostorm - Uzaydan Gelen Fırtına filmi bu akşam TV’de!

Yönetmenliğini ve senaristliğini Dean Devlin'in üstlendiği Uzaydan Gelen Fırtına filmi, bu akşam saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında olacak. Orijinal adı Geostorm olan Uzaydan Gelen Fırtına filmi, aksiyon sahneleriyle heyecanı arşa çıkaracak. İzleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak olan Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu ve oyuncu kadrosuyla merak konusu oldu. Peki, Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? İşte film hakkında tüm merak edilenler haberimizde…
Dünya'nın önde gelen liderleri, eşi benzeri görülmemiş bir dizi doğal felaket dünyayı tehdit ettikten sonra, küresel iklimi kontrol etmek ve herkesi güvende tutmak için karmaşık bir uydu ağı oluşturmak üzere bir araya gelirler. Fakat bir şeyler ters gider ve Dünya'yı korumak için yapılan sistem ona saldırmaya başlar. Dünya çapında bir jeostrome yaklaşmaktadır ve dünyadaki her şeyi silip süpürmeden önce bir çözüm yolu bulunmazsa her şey yok olacaktır.