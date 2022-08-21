Haberler Yaşam Haberleri Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? Geostorm - Uzaydan Gelen Fırtına filmi bu akşam TV’de!
Giriş Tarihi: 21.8.2022 16:29

Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? Geostorm - Uzaydan Gelen Fırtına filmi bu akşam TV’de!

2017 yılında vizyona giren ABD yapımı Uzaydan Gelen Fırtına filmi, bu akşam TRT 1 ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. Bilimkurgu ve aksiyon türündeki film, dünyayı saran doğal felaketin hikayesini ekranlara taşıyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken film, aksiyon sahneleriyle nefes kesmeye geliyor. Peki, Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Uzaydan Gelen Fırtına filmi hakkında bilgiler…

Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? Geostorm - Uzaydan Gelen Fırtına filmi bu akşam TV’de!

Yönetmenliğini ve senaristliğini Dean Devlin'in üstlendiği Uzaydan Gelen Fırtına filmi, bu akşam saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında olacak. Orijinal adı Geostorm olan Uzaydan Gelen Fırtına filmi, aksiyon sahneleriyle heyecanı arşa çıkaracak. İzleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak olan Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu ve oyuncu kadrosuyla merak konusu oldu. Peki, Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? İşte film hakkında tüm merak edilenler haberimizde…

UZAYDAN GELEN FIRTINA FİLMİ KONUSU

Dünya'nın önde gelen liderleri, eşi benzeri görülmemiş bir dizi doğal felaket dünyayı tehdit ettikten sonra, küresel iklimi kontrol etmek ve herkesi güvende tutmak için karmaşık bir uydu ağı oluşturmak üzere bir araya gelirler. Fakat bir şeyler ters gider ve Dünya'yı korumak için yapılan sistem ona saldırmaya başlar. Dünya çapında bir jeostrome yaklaşmaktadır ve dünyadaki her şeyi silip süpürmeden önce bir çözüm yolu bulunmazsa her şey yok olacaktır.

UZAYDAN GELEN FIRTINA FİLMİ OYUNCULARI

  • Gerard Butler
  • Abbie Cornish
  • Jim Sturgess
  • Ed Harris
  • Andy García
  • Alexandra Maria Lara
  • Eugenio Derbez
  • Robert Sheehan
  • Talitha Bateman
  • Daniel Wu
  • Amr Waked
  • Zazie Beetz
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Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? Geostorm - Uzaydan Gelen Fırtına filmi bu akşam TV’de!
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