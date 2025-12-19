Haberler Yaşam Haberleri Üzerinde “Geçersiz” yazılı dövizleri piyasaya süreceklerdi… Sahte 150 bin euro bulundu
İstanbul Emniyeti; üzerlerinde mikro düzeyde “Geçersiz” ibaresi bulunan ve piyasaya sürülmeye hazırlanan 150 bin euro sahte para ele geçirildi.

İstanbul'un Esenyurt İlçesi'ndeki "Sahtecilik" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Esenyurt İlçesi Sultaniye Mahallesi'nde sahte paraların olduğu bir adrese operasyon yapıldı. Adreste yapılan aramalarda 150 bin euro sahte para ele geçirildi. Ele geçirilen sahte paralara yönelik yapılan detaylı incelemelerde; üzerlerinde mikro düzeyde "Geçersiz" ibaresi bulunduğu tespit edildi. Bir kişi operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Piyasaya sürülemeden İstanbul Emniyeti tarafından ele geçirilen sahte dövizlere el konuldu.

