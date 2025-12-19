Üzerinde “Geçersiz” yazılı dövizleri piyasaya süreceklerdi… Sahte 150 bin euro bulundu

İstanbul'un Esenyurt İlçesi'ndeki "Sahtecilik" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Esenyurt İlçesi Sultaniye Mahallesi'nde sahte paraların olduğu bir adrese operasyon yapıldı. Adreste yapılan aramalarda 150 bin euro sahte para ele geçirildi. Ele geçirilen sahte paralara yönelik yapılan detaylı incelemelerde; üzerlerinde mikro düzeyde "Geçersiz" ibaresi bulunduğu tespit edildi. Bir kişi operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Piyasaya sürülemeden İstanbul Emniyeti tarafından ele geçirilen sahte dövizlere el konuldu.