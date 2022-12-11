Üzerine kale direği devrilen Yiğit gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Rize'de 7 Aralık Çarşamba günü akşam saatlerinde Çaykur Rizespor'un alt yapı tesislerinde 8-10 yaş takımında yer alan 9 yaşındaki Yiğit Demirel'in antrenman öncesi arkadaşının asıldığı kale direği üzerine düştü.

Kafatası ve çenesinde kırık oluşan Demirel, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri ve tesis çalışanları tarafından ambulansa konularak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Yiğit Demirel yaşam savaşını kaybetti.

Yiğit'in cenazesi Çarşı mahallesindeki evinin önünde helallik alınmasının ardından Sahil Camiine getirildi. Minik Yiğit'in tabutunun üzerine adına yaptırılan 53 numaralı Milli takım ve Çaykur Rizespor forması bırakıldı.

Minik Yiğit'in cenazesi Sahil Camiinde öğle vakti İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Derepazarı ilçesine bağlı Çukurlu köyündeki aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye, Yiğit'in annesi Huriye, babası Uğur Demirel ve diğer aile yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Ömer Faruk Duman, Belediye Başkanı Rahmi Metin, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, teknik heyet, Rizesporlu futbolcular, takım arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.