Üzerine koltuk düşen Ebrar’ın davasında yeni gelişme: Acı olayın detayları kahretti! ’Kimse bizi uyarmadı’

Efecan Güngör'ün ise ifadesinde olay öncesi bir üçlü koltuk indirdiklerini, diğerini indirirken rüzgar sebebiyle koltuğun dengesinin bozulduğunu söyledi. Güngör, asansörü kurarken gerekli kontrolleri yaptıklarını, kaymaması için her köşesinden bağlayarak tedbirlerini aldıklarını savunup, olayın kaza olduğunu ve kusurlarının bulunmadığını söylediği belirtildi. A.H.M'nin ifadesinde de koltuğun rüzgardan devrildiğini söylediği belirtildi.

'TEDBİR ALMAMIŞLAR'

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda ise taşınan üçlü koltuk için ebatlarına uygun yük taşıma platformu kullanılmadığı, yük taşıma platformunun düzgün bir şekilde kurulmadığı ve yük taşıma platformunun hareket alanında insan bulunmamasıyla ilgili gerekli tedbirlerin alınmadığı vurgulandı. Alanda geçişi engelleyici bariyerler kullanılmadığı, bu kapsamda gerekli iş güvenliği önlemlerini almayan ve eşyayı niteliğine uygun bir yük asansörü ile taşımayan ve yük asansörünü güvenli bir şekilde yere sabitlemeyen Mustafa Güngör ile Efecan Güngör'ün kazanın meydana gelmesinde ana etken olduğunun altı çizildi. A.H.M.'nin ise kazanın meydana gelmesinde dikkatsiz ve tedbirsiz davranışları etken olduğu, Ebrar'ın ise etkisinin olmadığı belirtildi.

'ŞÜPHELİLERCE HERHANGİ BİR ÖNLEM ALINMADI'

Tüm soruşturma dosyası kapsamı birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin yaptıkları nakliye işi kapsamındaki yük asansörünün kurulumu ve sabitlenmesindeki izah edilen kusur ve eksiklikler bulunduğunun altı çizildi. Asansörün platformunun, olayda düşen koltuğu güvenli bir şekilde taşımak hususundaki yetersiz olduğu, platform altındaki alana insan girişini engellemek hususunda şüphelilerce herhangi bir önlem alınmadığı aktarıldı. Şüphelilerin olayının yaşanabileceğini ön görmelerine rağmen bu neticenin meydana gelmesini istemedikleri; ancak platformdaki Ebrar'ın ölümüne neden olduğunun altı çizildi ve bu sebepten sanıklar hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.