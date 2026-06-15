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Giriş Tarihi: 15.06.2026

Uzman çavuş dehşeti

Uzman çavuş dehşeti
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Hakkarı'nin Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 35 yaşındaki uzman çavuş Musa Gezer iddiaya göre eşi Adilşa Gezer'le sorunlar yaşıyordu. Adilşa Gezer bir süre önce evden ayrılıp, baba evine gitti. Konuşmak için eşinin yaşadığı eve giden Musa Gezer tartışma sırasında eşi Adilşa Gezer, kayınbiraderi Gürkan Demir, kayınvalidesi Habiba Demir ve baldızı Deniz Demir'e silahla ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olaydan sonra aynı silahla kendini vurarak intihara kalkışan Musa Gezer ağır yaralandı. Gezer hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Uzman çavuş dehşeti
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