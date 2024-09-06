Uzman çavuş izin için geldiği memleketinde kaza yaparak öldü

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Hamza Yılmaz (25), hayatını kaybetti. Yılmaz'ın uzman çavuş olarak Mersin'in Erdemli ilçesinde görev yaptığı ve yıllık iznini geçirmek için Kozan'a geldiği öğrenildi.

MOTOSİKLETLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Kaza, 5 Eylül'de saat 23.00 sıralarında Kozan'ın Çanaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'in Erdemli ilçesinde uzman çavuş olan Hamza Yılmaz, yıllık iznini geçirmek üzere memleketi Kozan'a geldi. İddiaya göre; Hamza Yılmaz yönetimindeki 01 ADS 287 plakalı motosiklet ile İ.U. kontrolündeki 01 RM 929 plakalı otomobil ile çarpıştı.

HASTANE DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polise gibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Yılmaz, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Yılmaz, daha sonra Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü İ.U., hastane de yapılan tedavisinin ardından ifade için emniyete götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.