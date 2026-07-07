Uzman çavuş kazada hayatına kaybetti

Yalçın Çolak, devrilen motosikletten yola savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Yalçın Çolak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çolak'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.