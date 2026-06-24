Uzman çavuş görev başında şehit düştü

Van'ın Erciş ilçesinde, sivil hafif ticari araç, park halindeki jandarma aracına arkadan çarptı. Kazada görevi başında olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit oldu, yanındaki 4 asker ve hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şehidin kederli ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diledi. Kazada yaralanan jandarma personeline ise acil şifa temennisinde bulundu. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Muhammet İnanç'ın (41) kontrolünü yitirdiği motosiklet kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen İnanç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde su tesisatçısı Süleyman Cerben'in (51) içerisinde bulunduğu otomobilde tartışma çıktı. Yolun karşısındaki jandarma karakoluna gitmek için araçtan inen 3 çocuk babası Cebren, karşıya geçmek istediği sırada otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Adana'nın Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 56 yaşındaki Halil Kay, Derviş K. yönetimindeki minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Minibüs sürücüsü Derviş K, gözaltına alındı.