Uzman Çavuş tartıştığı kişiyi vurdu: 1 ölü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Yayman köyündeki mezarlık ziyareti esnasında anızları yakmak isteyen Hüseyin Koçpınar ile kardeşi Bekir Koçpınar, uzman çavuş olduğu öğrenilen Kenan Karaçelik ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki kardeş Uzman Çavuş Kenan Karaçelik'e küreklerle saldırdı. Saldırının ardından yaralanan Karaçelik, yanında bulunan beylik tabancası ile iki kardeşe ateş açtı. Açılan ateşte iki kardeş yaralandı.

AĞIR YARALANAN KARDEŞLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesleri, civardaki köylülerin korku dolu anlar yaşamasına neden olurken, durum hemen Jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi orada gerçekleştirdi. Ağır yaralanan kardeşlerden Hasan Hüseyin Koçpınar olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Uzman Çavuş Karaçelik, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.