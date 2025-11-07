Uzman çavuşun kullandığı araç dere yatağına uçtu

Kaza, dün gece saat 22.30 sıralarında Tunceli-Erzincan kara yolu üzerindeki İnönü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan25 yaşındaki Uzman Çavuş Haydar İbrahim Yılmaz, yönetimindeki 35 GT 786 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, ıslah çalışması yapılan ve suyunun akmadığı köprünün altındaki dere yatağına uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Uzman Çavuş Haydar İbrahim Yılmaz hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.