Giriş Tarihi: 7.04.2026 19:28

Uzman isimden SABAH’a kritik açıklamalar: Trump’ın açıklaması tek bir şeyi işaret ediyor

İran’ın nükleer programı bahane edilerek başlatılan saldırılar ABD Ordusu’nun başarısızlığını ortaya koydu. Daha önce Vietnam ve Afganistan başta olmak üzere girdiği pek çok ülkeden ağır kayıplar vererek çıkmak zorunda kalan ABD, bu kez yenilgiyi İran’da tattı. Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş, savaşın ABD’ye yaşattığı hezimeti ve ABD/İsrail’in buna karşı atabileceği adımları SABAH’a değerlendirdi. ABD ve İsrail’in İran’daki hedeflerinin lider kadrosundan ziyade alt ve üstyapıya yöneldiğini aktaran Keleş, nükleer saldırı ihtimaline de değindi. Keleş, şunları söyledi: “Trump’ın açıklaması akıllara nükleer saldırı ihtimalini getirdi. 300’e yakın nükleer başlığı olan bir İsrail’den bahsediyoruz. Eğer Netanyahu nükleer silah kullanmaya karar verirse ABD de arkasından gidecektir.”

Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş, SABAH'a yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Hedef, ilk gün lider kadronun devre dışı bırakılmasına dönükken zamanla enerji tesisleri ve nükleer santrallere, şimdi de özellikle sivillerin kullandığı yollar ve köprüler ile diğer alt ve üst yapı tesislerine yöneldi.

HEDEFLERİNE ULAŞAMADILAR

Hem ABD hem de İsrail hedeflediği sonuca ulaşamadı. İran sadece İsrail'e değil, ABD'nin bölgede bulunan üs bölgelerine de saldırılara devam ediyor. Başta kendilerine göre bir strateji belirlemiş olsalar da savaş istedikleri gibi gitmedi, hedeflediklerine ulaşamadılar. Bu yanlış strateji, onları içinden çıkamadıkları bir duruma düşürdü.

AKILLARA NÜKLEER İHTİMALİ GELİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, bu saatten sonra 'başka bir şeyler' olma ihtimalinden bahsediyor. Hatta yaptığı son açıklamada, İran'ı tamamen haritadan silmek gibi bir topyekûn imha ihtimalinden bahsetti. Bu, insanın aklına nükleer saldırı ihtimalini getiriyor. 300'e yakın nükleer başlığa sahip olan bir İsrail'den bahsediyoruz. ABD'nin İsrail'i ne kadar durdurabileceğine dair de endişelerimiz var.

ABD İSRAİL'İN PEŞİNE VAGON OLDU

Savaşın başında İsrail bir adım atmış ve ABD de İsrail'in peşine vagon olmuştu. ABD'yi bu savaşa İsrail dahil etti. Nükleer anlamda da İsrail böyle bir adım atmayı değerlendirirse o zaman başka şeyler konuşmak zorunda kalacağız. Pazartesi akşamı da Netanyahu ile Trump arasında bir telefon görüşmesi olduğu bildirilmişti. Konuşmanın içeriğini bilmiyoruz ama Netanyahu ile Trump ne zaman görüşme yaptıysa arkasından mutlaka yıkıcı adımlar geldi.

TÜM BÖLGE NÜKLEER SERPİNTİDEN ETKİLENİR

Nükleer saldırıyı konuşmamız gerekecek bir noktaya doğru gittiğimizi görüyorum. Eğer İsrail böyle bir adım atarsa ABD de ona göre davranacaktır. Bu durum bölge için bir felaket olur. Çünkü nükleer saldırı sonucunda ortaya çıkan ısı ve yıkıcı blast etkisi sadece o bölgeyi etkilese de ortaya çıkacak bir nükleer serpinti tüm bölgeyi etkiler. Umarım böyle bir çılgınlık yapmazlar."

