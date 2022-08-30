Türkiye'de ilk kez düzenlenen uzman ve başöğretmenlik eğitim programı ile ilgili detaylar binlerce öğretmen tarafından araştırılıyor. Eğitimlerini tamamlayan öğretmenler, kasım ayında gerçekleştirilecek uzman ve başöğretmenlik sınavlarına girecek. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı için örnek soruların yayınlanmasıyla birlikte adaylar, Uzman öğretmenlik sınavı başvuru tarihleri ve şartları için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, uzman öğretmenlik sınavı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler? İşte, MEB takvimi ile 2022 başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik yazılı sınav ve başvuru tarihleri...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz 2022 tarihinde başladı ve 05 Eylül 2022 tarihinde sona erecek.
Başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz 2022 tarihinde başladı ve 19 Eylül 2022 tarihinde sona erecek.
MEB takvmine göre; 2022 Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik yazılı sınavı, 19 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleşecek.
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı sonu yazılı sınav sonuçları, 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.
Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.
Eğitim programına katılmaya hak kazananlardan, resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler MEBBİS şifrelerini, özel öğretim kurumlarında ve MEB dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler ise e-Devlet şifrelerini kullanarak oba.gov.tr adresi üzerinden eğitimlere katılabilecek.
Eğitimlerin sağlıklı yürütülebilmesi ve adayların herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için adayların MEBBİS veya e-devlet şifreleri ile bireysel giriş yapmaları gerekiyor.
a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,
b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,
ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,
d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır. Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde aranacaktır.