Türkiye'de ilk kez düzenlenen uzman ve başöğretmenlik eğitim programı ile ilgili detaylar binlerce öğretmen tarafından araştırılıyor. Eğitimlerini tamamlayan öğretmenler, kasım ayında gerçekleştirilecek uzman ve başöğretmenlik sınavlarına girecek. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı için örnek soruların yayınlanmasıyla birlikte adaylar, Uzman öğretmenlik sınavı başvuru tarihleri ve şartları için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, uzman öğretmenlik sınavı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler? İşte, MEB takvimi ile 2022 başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik yazılı sınav ve başvuru tarihleri...