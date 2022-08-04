Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? MEB takvimi ile 2022 Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik yazılı sınav tarihleri belli oldu!

Türkiye'de ilk kez düzenlenen uzman ve başöğretmenlik eğitim programı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Başvuru şartlarını taşıyan binlerce öğretmen, aldıkları eğitimin ardından başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavına girecek. Takvime göre yazılı sınav başvuruları, 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. Başvuru tarihlerine kısa bir süre kala uzman öğretmenlik sınav tarihi merak konusu oldu Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı başvuru tarihleri, şartları ve sınav sonuç tarihi MEB takvimiyle belli oldu. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İşte MEB takvimi ile 2022 Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik yazılı sınav tarihleri ve konuyla ilgili tüm detaylar…
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz 2022 tarihinde başladı ve 05 Eylül 2022 tarihinde sona erecek.
Başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz 2022 tarihinde başladı ve 19 Eylül 2022 tarihinde sona erecek.
Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik yazılı sınavı başvuruları, eğitimlerin tamamlanmasının ardından başlayacak.
Eğitimler sonrası yazılı sınav başvuruları, 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.
MEB takvmine göre; 2022 Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik yazılı sınavı, 19 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleşecek.
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı sonu yazılı sınav sonuçları, 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.
Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.
Eğitim programına katılmaya hak kazananlardan, resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler MEBBİS şifrelerini, özel öğretim kurumlarında ve MEB dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler ise e-Devlet şifrelerini kullanarak oba.gov.tr adresi üzerinden eğitimlere katılabilecek.
Eğitimlerin sağlıklı yürütülebilmesi ve adayların herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için adayların MEBBİS veya e-devlet şifreleri ile bireysel giriş yapmaları gerekiyor.
a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,
b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,
ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,
d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır. Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde aranacaktır.