Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? MEB takvimi ile 2022 Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik yazılı sınav tarihleri belli oldu!

Türkiye'de ilk kez düzenlenen uzman ve başöğretmenlik eğitim programı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Başvuru şartlarını taşıyan binlerce öğretmen, aldıkları eğitimin ardından başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavına girecek. Takvime göre yazılı sınav başvuruları, 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. Başvuru tarihlerine kısa bir süre kala uzman öğretmenlik sınav tarihi merak konusu oldu Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı başvuru tarihleri, şartları ve sınav sonuç tarihi MEB takvimiyle belli oldu. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İşte MEB takvimi ile 2022 Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik yazılı sınav tarihleri ve konuyla ilgili tüm detaylar…