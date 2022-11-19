Uzman öğretmenlik sınavı sonuç tarihi belli oldu! MEB Uzman Öğretmenlik Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilecek?

Meslekte en az 10 yıl faaliyette olan öğretmenlerin katıldığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı bugün düzenleniyor. Uzman öğretmen ya da başöğretmen olma hedefiyle sınava katılan eğitimciler, MEB Uzman öğretmenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilecek? İşte Uzman öğretmenlik sınavı sonuç tarihi ve sınava ilişkin diğer detaylar.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?
MEB takvmine göre; 2022 Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik yazılı sınavı, 19 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 10:00'da gerçekleşecek.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı sonu yazılı sınav sonuçları, 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Uzman ve baş öğretmenlik sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden erişime sunulacak.
UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV SERTİFİKALARI NE ZAMAN VERİLECEK?
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav sertifikaları 4 Ocak 2023 tarihinde verilecek.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVINDAN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ayrı ayrı olmak üzere yılda bir defa yapılacak. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.