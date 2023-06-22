Uzmanlardan kurban keseceklere kist uyarısı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bayramdan önce kurban keseceklere uzmandan uyarı geldi. Kesilen hayvanların gömülmesi gereken iç organlarını mutlaka imha etmesi gerektiği belirten Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Sakatat olarak tüketilmeyen bu organların özellikle köpeklere verilmemesi gerektiğini" belirtti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurban keseceklere uyarılarda bulundu. Özlü, kesilen kurbanlıkların gömülmesi gereken kistli iç organlarını mutlaka köpeklerin ulaşamayacağı çukur yere gömülerek imha edilmesi gerektiğini belirtti.

"Kistli organlar köpeğin erişemeyeceği çukura gömülmeli"

Kistli organların köpek tarafından yenilmesi durumunda bağırsaklarındaki parazitlerin olgunlaşarak yumurtaları dışkısıyla tekrar toprağa atılacağını belirten Özlü, "Kurban Bayramı yaklaştı. Bayram günü kurban kesimi sırasında kurbanlık hayvanlarda sığır, keçi, koyun gibi hayvanların iç organlarında bilhassa akciğer, karaciğer, dalak ve diğer organlarda hidatik kistler görülebiliyor. Organlarda görülen kistler genelde olarak tüketilmiyor, sokakta bulunan köpeklere veriliyor. Bu organların kesinlikle köpeklere verilmemesi gerekir. Çok yanlış bir durum. Kistli organların köpeklerin ulaşabileceği şekilde yerlere veya çöpe atılmaması gerekiyor. Bunların yakılması, imha edilmesi ya da çok derin bir şekilde toprağa gömülmesi lazım. Çünkü kistlerin içerisinde bulunan parazitler eğer köpek tarafından kistli organlar yenilirse köpeğin bağırsaklarında bu parazitler olgunlaşıyor ve yumurtaları köpek dışkısıyla tekrar toprağa atılıyor. Sonra topraktan özellikle çiğ ve yenen marul, maydanoz, dereotu, roka gibi çığ yenen sebzeleri aldığımızda bu yumurtaları da almış oluyoruz. Bunlar insan vücuduna yerleşerek, karaciğerde, akciğerde, kalpte, dalakta, beyinde kistler oluşturuyor. Bu kistler bazen çok büyüyebiliyor ve artabiliyor. Bulunduğu organda basıya yol açıp, sonrasında ameliyatlar gerekebiliyor. Bazen bu ameliyatlar ise kistlerin yerleştiği organlarda risk yaratabiliyor. O nedenle bu tür sorunlara yol açmaması açısından kestiğiniz hayvanda bu tür kistleri görürseniz o organları ya yakarak imha ediniz, ya da çok derin bir çukur kazarak köpeğin eşelemeyeceği, ulaşamayacağı şekilde gömüp toprakla tekrar ulaşılamayacak hale getirmek gerekiyor. Bu durumlar sonrası bedelini bir şekilde ödüyoruz" diye konuştu.