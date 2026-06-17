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Giriş Tarihi: 17.06.2026

Uzun yaşamın sırrı kondisyon

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Uzun yaşamın sırrı kondisyon
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Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi'nde (JACC) yayımlanan çalışma, sağlıklı yaşamın iyi kardiyovasküler kondisyona sahip olmaktan geçtiğini ortaya koydu. Araştırmaya katılan yaklaşık 25 bin kişinin verileri, 40'lı yaşlarda iyi kardiyovasküler kondisyona sahip olanların ciddi hastalıklara daha geç yakalandığını ve ortalama 2 yıl daha uzun yaşadığını tespit etti. Yüksek kondisyonlu erkeklerin düşük kondisyonlulara kıyasla yüzde 2 daha uzun yaşadığını ortaya çıkaran çalışma sonunda, benzer bulgular kadınlarda da gözlemlendi.

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Uzun yaşamın sırrı kondisyon
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