Uzun ziyaretler dikkat dağıtıyor

LGS ve YKS'ye sayılı günlerin kaldığı bu günlerde, bayram ziyaretleri birçok evde aynı tartışmayı yeniden gündeme taşıdı: "Akraba ziyareti mi, deneme sınavı mı?". Özellikle sınav öğrencileri bayram programı nedeniyle çalışma düzenlerinin bozulmasından endişe ederken aileler ise çocukların hem sosyal hayatını hem motivasyonunu korumaya çalışıyor.

"SUÇLULUK HİSSİ" OLUŞUYOR

Rehber öğretmenlere göre özellikle sınav yılı öğrencilerinde "Ders çalışmıyorsam geri kalıyorum" kaygısı giderek artıyor. Bu nedenle birçok öğrenci aile ziyaretlerinde bile rahat hissedemiyor. Uzmanlar, öğrencilerin birkaç saatlik sosyal molalar nedeniyle başarı kaybetmeyeceğini, asıl önemli olanın son haftalarda psikolojik dengeyi korumak olduğunu ifade ediyor. Bazı öğrenciler bayram ziyaretlerini zaman kaybı olarak gördüğünü söylerken aileler, çocukların tamamen sosyal hayattan kopmasının doğru olmadığını düşünüyor.

KISA VE PLANLI ZİYARET

Uzmanlara göre özellikle şehir dış ı yolculuklar, geç saatlere kadar süren oturmalar ve düzensiz uyku öğrencileri olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle ailelere "kısa ve planlı ziyaret" önerisinde bulunuluyor. Eğitim uzmanları, "Öğrencinin bütün gününü ziyaretlerde geçirmek yerine, sabah kısa tekrar yapıp daha kontrollü bir program oluşturması daha sağlıklı olabilir" değerlendirmesinde bulunuyor.

DENEME RUTİNİ BOZULMAMALI

Uzmanlara göre bayram sürecinde tamamen ders bırakmak öğrencinin ritmini düşürüyor. Özellikle LGS ve YKS adaylarının günlük kısa tekrar ve deneme çözümünü sürdürmesi öneriliyor.

AİLE BASKISI UYARISI

Psikolojik danışmanlar, bayram boyunca öğrencilerin sürekli "Kaç net yaptın?", "Hazır mısın?" gibi sorulara maruz bırakılmasının kaygıyı artırabileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre aile büyüklerinin iyi niyetli soruları bile öğrenciler üzerinde baskı oluşturabiliyor.