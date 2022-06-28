Haberler Yaşam Haberleri Uzunçayır Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?
Giriş Tarihi: 28.6.2022 11:42 Son Güncelleme: 28.6.2022 11:42

Uzunçayır Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Uzunçayır Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Uzunçayır Metrobüs Durağı İstanbul’da çok sık kullanılan metrobüs hatları arasında yer almaktadır. İstanbul çok kalabalık bir şehir olduğu için çoğunlukla bu tarz metrobüs ve metro hatları tercih edilmektedir. Bu nedenle insanlar bazı önemli metrobüs ve metro duraklarının nerede olduğunu merak etmektedir. Özelliklede havaalanından gelen yolcuların çoğu bu duraktan metrobüse aktarma yapacakları için merak etmektedirler. Uzunçayır Metrobüs Durağının nerede olduğu ve nasıl gidildiği hakkındaki tüm bilgiler yazımızda…

Uzunçayır Metrobüs Durağına bazı toplu taşıma hatlarıyla ulaşım oldukça mümkündür. Genellikle otobüs, tren ve metroyla bu metrobüs hattına gitmek mümkündür. Bunun yanında bu metrobüs durağından bazı yerlere aktarma yapılabilmektedir. Ayrıca Uzunçayır Metrobüs Durağının yol tarifi de büyük önem taşımaktadır. Buna göre Uzunçayır Metrobüs Durağından hangi hatlar geçiyor? Uzunçayır Metrobüs Durağına yol tarifi ile nasıl gidilir? Sorularının yanıtı…

Uzunçayır Metrobüs Durağı Nerede?

Uzunçayır Metrobüs Durağı öncelikle Üsküdar çevresinde yer alan bir metrobüs durağıdır. Konum olaraksa Kadıköy'de bulunmaktadır. Yol tarifiyle ise Ünalan bölgesinde yer alan ve Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne çok kısa bir yürüme mesafesinde bulunan duraktır. Uzunçayır Metrobüs Durağının adresi ise şu şekildedir:

  • Hasanpaşa, 34722 Kadıköy/İstanbul

Uzunçayır Metrobüs Durağından Geçen Hatlar

Uzunçayır Metrobüs Durağına otobüs, tren ve metroyla gidilebilmektedir. Bu açıdan baktığımızda ulaşılması kolay olan metrobüs hatlarından birisidir. Üsküdar bölgesinde en çok ziyaret edilen noktalardan biri olan Uzunçayır Metrobüs Durağından geçen hatlar şu şekildedir:

  • Otobüs: 15BK, 16A, 19EK, 20Ü, BEYLIKDÜZÜ – SÖĞÜTLÜÇEŞME
  • Tren: MARMARAY (ATAKÖY - PENDIK), MARMARAY (HALKALI - GEBZE)
  • Metro: M4, M5

Uzunçayır Metrobüs Metro Aktarma Nasıl Yapılır?

Uzunçayır Metrobüs Durağından çoğunlukla metroya aktarma yapılmaktadır. Bu nedenle birçok kişi hangi gideceği yer için hangi metro hattını kullanarak aktarma yapacağını öğrenmek istemektedir. Bu bağlamda Uzunçayır Metrobüs Durağında indikten sonra gerekli bağlantı yollarını kullanarak M4 ve M5 metro hatlarından aktarma yapabilirsiniz.

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Uzunçayır Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?
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