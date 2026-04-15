Uzundere kentsel dönüşüm mağdurlarından Özgür Özel’e:tepki: CHP’nin prestij projesi rezalet projeye dönüştü

İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Uzundere semtinde kentsel dönüşüm mağdurlarının tepkisi büyüyor. Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, yıllardır tamamlanamayan projeler nedeniyle vatandaşların evsiz kaldığını belirterek, sürecin sorumluluğunun CHP yönetiminde olduğunu öne sürdü.

GÖRMEZDEN GELEMEZSİNİZ

Yazılı açıklama yapan Uslu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere parti kurmaylarına çağrıda bulundu. Uslu yaptığı açıklamada; "Artık bu mağduriyet görmezden gelinemez" dedi. Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu tarafından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi: "Türkiye'nin gündemi kaynıyor, kentsel dönüşüm ile alakalı CHP genel merkezi kriz üstüne kriz yaşıyor.CHP Kurmayları cezaevine giriyor… Ama hâlâ İzmir'deki gerçeği görmezden geliyorlar. CHP'nin "kalesi" olarak gördüğü İzmir'de yaşanan büyük mağduriyetin hâlâ görmezden gelinmesini kabul etmiyoruz. Bu mağduriyeti görmeniz için daha ne olması lazım?" ifadelerini kullandı.

NASIL OLSA OY VERİRLER

Açıklamasına; "15 yıldır bizleri kaderine terk eden bu anlayış, bugün hâlâ çözüm üretmemekte ısrar etmektedir." Diyen Uslu: "İzmir'i "nasıl olsa oy verirler" düşüncesiyle hareket eden bir zihniyetin sonucu olarak, binlerce insan mağdur edilmiş, yuvalarından edilmiş ve belirsizliğe mahkûm edilmiştir. 15 yıldır bizleri evsiz bıraktınız. 15 yıldır "yapacağız" deyip hiçbir şeyi bitiremediniz. İzmir'i "bizim kale" diye görüp, "nasıl olsa bunlar yine oy verir" rahatlığıyla hareket ediyorsunuz. Ama o iş artık öyle değil!" dedi.

YAŞANANLARIN SORUMLUSU SİZSİNİZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenen Uslu; "Bu iş artık sizin işiniz! Kaçamazsınız, görmezden gelemezsiniz! Sayın Özgür Özel, kentsel dönüşüm konusu CHP'yi bu kadar yerle yeksan etmişken siz daha neyi bekliyorsunuz? Biz tapulu arazilerimizi size güvenip verdik. Evlerimizi yıktınız. Ama ortada ne ev var ne muhatap! Genel başkan yardımcınız Gökan Zeybek ile genel merkezde yüz yüze konuşup problemleri anlattığımız teslim ettiğimiz kentsel dönüşüm dosyanı inceleyip bu işin çözümü için takipçisi olacağını söylediği günden bugüne 2 yıl geçmesine rağmen kendisine bir daha ulaşamadık. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Uzundere'ye gelip bir kere bizimle görüşmedi konuşmadı! Artık buradan net söylüyoruz: Bu saatten sonra Uzundere'de yaşanan her mağduriyetin sorumlusu Cumhuriyet Halk Partisi genel Başkanı olarak sizsiniz!" ifadelerini kullandı.

REZALET PROJESİNE DÖNDÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e; "Artık bu sorunu görmezden gelemezsiniz." Diye çağrıda bulunan Uslu: "Uzundere'de yaşanan bu mağduriyet sadece yerel bir sorun değil, doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorumluluğundadır. Bu proje sizin "prestij projenizdi"… Ama bugün rezalet projesine döndü! Bu proje artık bir "prestij projesi" değil, bir mağduriyet projesi haline gelmiştir. İnsanlar evini teslim etti, yıllarca bekledi…

Bazıları o evleri göremeden öldü! Bu vebal sizin boynunuzda! Genel başkan olarak bu vebal ile dolaşamazsınız! Bunun hesabını kim verecek? Artık sabrımız falan kalmadı! Bir genel başkan olarak artık ne kadar olumsuzluk bekliyorsunuz? Daha ne kadar olumsuzluklar olmalı bu projenin bitmesi için CHP'nin prestiji bitti. Tüm kurmaylar tutuklandı. Vatandaşlar evini göremeden vefat etti. Bu kadar mağdur vatandaş varken Siz genel başkan olarak kılınızı kıpırdatmıyorsunuz Gün geçtikçe mağduriyetler sizlerin sorumsuzluğu yüzünden katlanarak büyüyor. Gelin Uzundere'ye! Bu insanlarla yüz yüze konuşun! Son kez soruyoruz: daha ne olması lazım?" ifadelerini kullandı.