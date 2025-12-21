Uzundere kentsel dönüşüm mağdurlarından İZBB’ye çağrı: Takvim açıklayın

İzmir Büyükşehir Belediyesinin konutların teslim tarihleri ile ilgili takvim açıklamasını isteyen Uslu, şantiye sahasının tahliye edilerek ihaleyi kazanan yüklenici firmaya teslim edilmesini olumlu bir gelişme olarak karşıladıklarını söyledi.

GECİKMİŞ AMA ZORUNLU BİR GELİŞME

İZBB'nin Uzundere'de yıllardır yılan hikâyesine dönen kentsel dönüşüm sürecinde, üçüncü etap açısından nihayet somut bir adım attığını belirten Eray Uslu: "Üçüncü etap kooperatif alanının emniyet güçleri eşliğinde boşaltılarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilmesi, bu alanda inşaatların başlayacağına dair gecikmiş ama zorunlu bir gelişmedir. Hak sahipleri olarak; yıllardır çözüm bekleyen Uzundere Kentsel Dönüşüm sürecinde, üçüncü etapta gelinen bu aşamanın hayata geçirilmesinde emeği geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Cemil Tugay'a ve yetkililere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

15 YILDIR AĞIR AKSAK İLERLİYORDU

Yapılan yer tesliminin, sahadaki çalışmaların fiilen başlamasına ve sürecin hız kazanmasına katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Uslu: "Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi, 15 yıla yaklaşan bir süredir ağır aksak ilerlemekte olan, yapımı defalarca ertelenmiş ve binlerce yurttaşı mağdur etmiş bir süreçtir. Bugün gelinen nokta, geçmişte yaşanan ihmalleri ve gecikmeleri ortadan kaldırmamaktadır. Hak sahipleri olarak; bu noktaya gelinmesinde, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kentsel dönüşümün yeniden gündeme alınması, kooperatif modelinin hayata geçirilmesi ve Uzundere dosyasının tamamen rafa kaldırılmaması yönündeki iradesinin sürece katkı sunduğunu da belirtmek isteriz. Bu yaklaşım, bugün atılan adımların zeminini oluşturan unsurlardan biri olmuştur." dedi.

YER TESLİMİ YAPMAKLA İŞ BİTMİYOR

Açıklamasına; "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğu yalnızca yer teslimi yapmak değil; inşaatların derhal başlamasını, belirli bir takvim açıklanmasını ve bu takvime eksiksiz uyulmasını sağlamaktır." diyerek devam eden Uslu: "Hak sahipleri artık temenni, vaat ve iyi niyet açıklamaları değil; somut ilerleme ve net sonuçlar görmek istemektedir. Ayrıca Uzundere Kentsel Dönüşüm alanında yalnızca üçüncü etap değil; tüm etapların eş zamanlı ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerekmektedir. Parçalı, gecikmeli ve belirsiz uygulamalar, mağduriyeti daha da derinleştirmektedir" dedi.

GÜN GÜN ADIM ADIM TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Üçüncü etapta yapılan yer tesliminin belediyenin kontrolörleri tarafından etkin biçimde takip edilmediği takdirde sembolik bir adım olarak kalma riski taşıdığına dikkat çeken Uslu: "Hak sahipleri olarak bu sürecin gün gün, adım adım takipçisi olacağımızı, yaşanacak her gecikmenin ve aksamanın kamuoyu ile paylaşılacağını ilan ediyoruz. Uzundere'de yaşayan hak sahiplerinin güvenli, sağlıklı ve insanca yaşam koşullarına bir an önce kavuşması, bu kentsel dönüşümün temel amacıdır. Bugün atılan adımın, bu hedef doğrultusunda kalıcı ve somut ilerlemelere vesile olmasını temenni ediyoruz. Uzundere hak sahipleri artık oyalanmak değil, evlerine kavuşmak istemektedir. Uzundere'de yılan hikâyesine dönen kentsel dönüşümün üçüncü ve dördüncü etaplarında fiziki olarak temellerin atılmasını, yarım kalan inşaatların bir an önce başlamasını ümit ediyoruz." diye konuştu.