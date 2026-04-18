Uzundere’de “tapu” gerilimi büyüyor: Mağdurlardan Tugay’a 'kontrolünü kaybetmiş' yanıtı!

Uzundere Kentsel Dönüşüm Platform Sözcüsü Eray Uslu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay arasında yaşanan 'tapu' gerilimi sürüyor.

TUGAY'IN ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERDİ

Başkan Tugay'ın önceki gün Büyükşehir Belediyesi meclis oturumunda yaptığı, "Hak sahibi bile olmayan birileri, 'ben platform temsilcisiyim' diye çıkıp 15 yıldır evlerimizden çıkarıldık gibi açıklamalar yapıyorlar. Kendisi hak sahibi olmayan insanlar, kimin adına, ne amaçla yaptığını bilmediğimiz şekilde provokatif söylemler içerisindeler. Sosyal medya üzerinden şovlar yapıyorlar. Hak sahipleri başımızın tacıdır" açıklamasına yanıt gecikmedi.

KONTROLÜNÜ KAYBETMİŞ

Uslu tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi çatısı altında, Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay tarafından şahsıma ve temsil ettiğim Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu'na yönelik sarf edilen; "kirli insan", "provokatör" ve "şovmen" gibi ifadeler üzerine bu açıklamayı yapma zorunluluğum doğmuştur. Sayın Cemil Tugay yapmış olduğu açıklamalarla kontrolünü kaybetmiş bir belediye başkanı imajı veriyor.

Hak Sahibi Değil miyim? Sayın Başkan, meclis kürsüsünden "hak sahibi bile değil" diyerek kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır. Evet, o tapu kağıdında benim adım yazmıyor olabilir; o tapu benim babamın tapusudur!" ifadelerini kullandı.

YIKILAN EVİNİN YAPILMASINI BEKLEYEN BİR BABANIN EVLADIYIM

Açıklamasına, "Ben yıkılan evimin yapılmasını bekleyen, kira köşelerinde ömrü tüketilen bir babanın evladıyım." Diyerek devam eden Uslu, "Komşularımın, amcalarımın, teyzelerimin ricasıyla bu platformun sözcülüğünü yürütüyorum. Bir evladın babasının hakkını savunması ne zamandan beri "provokatörlük" oldu? Bizim kültürümüzde babasının hakkını savunmak "kirlilik" değil, şereftir!" diye konuştu.

Açıklamasına Başkan Tugay'a; "Kim "Kirli", Kim "Temiz"?" Diye de soran Uslu, "Sayın Tugay bize "kirli zihniyet" yakıştırması yapmıştır.

Soruyorum: Kendi öz vatandaşına, sadece hakkını aradığı için meclis kürsüsünden hakaret etmek mi temizliktir? Yıllardır bitirilemeyen, yılan hikayesine dönen inşaatların sessizliği mi temizliktir? Insanlar ekonomik krizde kira altında ezilirken, şantiyeleri durdurup suçluyu vatandaşın içinde aramak mı temizliktir? Asıl kirli olan bizim hak arayışımız değil; verilen sözlerin tutulmaması ve bugün gelinen bu yönetim zafiyetidir. Sayın Başkan temsiliyet meşrudur bizler kirli değil hakkimizi savunan vefalı hak sahipleriyiz."

BU BİR ŞOV DEĞİL HAYAT MÜCADELESİDİR!

"Biz sosyal medyada şov yapmıyoruz; biz bitmeyen inşaatların önünde, tozun toprağın içinde sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Sayın Başkan'ın "Allah bizi bunlardan korusun" bedduasına gelince; biz de diyoruz ki: "Allah İzmir'i, vatandaşına parmak sallayan, eleştiriye tahammülü olmayan ve çözümü hakarette arayan zihniyetten korusun!" Belediye başkanı olarak, insanları kategorize Edip hak sahibi olanlar olmayanlar diye ayırıp sizleri eleştirenlere provokatör ilan etmek temel hak arama hürriyetine saldırıdır. Siz o koltukta sadece size oy verenlerin veya sadece tapusu olanların değil tüm İzmir'in belediye başkanı olarak oturuyorsunuz. Sayın Cemil Tugay'a Çağrımızdır: Şahsımla uğraşmayı, benim ya da babamın tapu kaydını sorgulamayı bırakın. Siz bir dedektif değil, Belediye Başkanısınız! Göreviniz vatandaşla polemiğe girmek değil, Uzundere'de inşaatları bitirip vatandaşa teslim etmektir. Kameralar karşısında konuşmak yerine vatandaşın içine girin Uzundere'ye gelin insanlarla yüz yüze konuşun.Buradan açıkça soruyoruz neden hak sahipleriyle görüşmüyorsunuz neden insanlardan kaçıyorsunuz. 38 yıldır yaşadığım mahallede hangi hak sahibiyle görüştünüz? Kimlerin kapısını çaldınız? Hangi vatandaşın derdini yerinde dinlediniz? Hak sahiplerine verilen 20 bin TL'yi bir lütuf sunmanız kabul edilemez. Bu bir yardım değil insanların yaşadığı mağduriyetin yanında yetersiz bir destektir." İfadelerini kullandı.

AÇTIĞINIZ DAVALAR ETTİĞİNİZ HAKARETLER BİZİ YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEZ

"Enerjinizi vatandaşlarla kavga etmeyi değil inşaatları hızlı bir şekilde bitirmeye davet ediyoruz." diyen Uslu; "Açtığınız davalarda, ettiğiniz hakaretler de bizi yolumuzdan döndüremez. Artık söz değil eylem görmek istiyoruz. Somut bir takvim açıklayın net olun, üçüncü ve dördüncü etap için kamuoyuna net bir başlangıç ve bitiş tarihi vermenizi talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.